Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi'nde hava koşullarının olumsuz yönde değişeceği öngörülüyor.

Marmara'da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği değerlendirilen fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin, balıkçıların ve bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.