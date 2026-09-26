Türkiye yeni haftada yağışlı sistemin etkisi altına girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde yağışlı ve serin bir hafta bekleniyor.

Pazartesi itibarıyla, Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinden başlayarak yurdun büyük bölümünde "kuvvetli" sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Marmara bölgesinde rüzgarın 40-60 km/sa hızla eseceği tahmin edilirken, yağışlı hava dalgası ilerleyen günlerde iç ve doğu bölgelere doğru genişleyerek tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta başında batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Haftanın ilerleyen günlerinde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre, hafta boyunca Türkiye’nin hemen hemen tamamında gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Ekim ayına yağışlı ve serin giriş

Ekim ayının ilk günlerinde de yağışlı sistemin etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Özellikle 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günleri, ülkenin iç kesimlerinde parçalı bulutlu alanlar görülse de genel hava durumu "yağışlı" olarak korunuyor.

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık düşüşleri ve hafta boyu sürecek kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması, MGM’nin yayınlayacağı güncel uyarıların ve hava durumu raporlarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ülke genelinde serin ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.