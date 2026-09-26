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TRT Haber 26.09.2026 11:22

Başsavcılık, son 3 ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Başsavcılık, son 3 ayda fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğüne resmi yazı yazıldı.

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Yazıda; Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. unvanlı yatırım şirketlerine ait fonlara ilişkin detaylı inceleme talep edildi.

Başsavcılık, söz konusu şirketlere ait fonların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan tasfiye tarihine kadar olan süreçte; yatırımcı bazlı alım-satım TL değeri, mevcut hesaptaki katılma payı değeri, katılma payı oranı ve benzeri nitelikteki bilgilerin MKK kayıtlarından tespit edilmesini istedi.

Yazıda ayrıca, söz konusu fonlardan temmuz, ağustos ve eylül aylarında çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talimatı verildi.

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