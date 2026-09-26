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TRT Haber 26.09.2026 09:27

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yarın yağışlı sistemin etkisini artırarak geniş bir alanda etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde hafta sonu hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün ülke genelinde genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz kıyılarında yerel sağanak geçişleri görülürken, bölgede rüzgarın 40-60 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise güneşli hava etkisini sürdürürken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, yarın hava durumunda belirgin bir değişim yaşanacak. Marmara’dan başlayarak İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan "kuvvetli" ibareli yağışlar, beraberinde gök gürültüsünü de getirecek.

Sıcaklıklarda düşüş bekleniyor

Yapılan tahminlerde, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altına düşeceği, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, pazar günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı MGM’nin güncel uyarılarının takip edilmesi önem arz ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise pazar günü parçalı bulutlu ve mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

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