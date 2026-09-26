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Türkiye
İHA 26.09.2026 09:53

Antalya'da otomobil önce yayaya sonra otobüs durağına çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce yayaya, ardından otobüs durağına çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

S.B. yönetimindeki otomobil, Oba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D'ye, ardından yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazada yaya Ö.D. ile durakta bekleyen F.K. ve eşi B.A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda; yolun karşısına geçmek isteyen Ö.D'nin gelen aracı fark edip geri manevra yapmaya çalıştığı, bu sırada kontrolden çıkan otomobilin yayaya ve ardından durağa çarptığı anlar yer alıyor.

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