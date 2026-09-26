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Ekonomi
AA 26.09.2026 10:52

Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek.

Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, TOKİ ile hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti.

Kurum, "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiralar 10 bin liradan başlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı kampanya kapsamındaki başvurular, e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

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Sosyal Konut Projesi TOKİ
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