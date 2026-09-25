Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber/AA 25.09.2026 23:02

SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK haftalık bültenine göre Kurul, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu.

Kurul, ayrıca OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 gerçek kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen 5 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptaline karar verildi.

ETİKETLER
SPK
Sıradaki Haber
Elektrikli araçlarda yeni vergi sistemi iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
A Milli Futbol Takımımız Fransa'ya mağlup oldu
00:18
Milli satranççımız Yağız Kaan Erdoğmuş, "Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" seçildi
00:08
'Matüridi'nin Düşünce Dünyası' kitabı Özbekçeye çevrildi
00:06
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
23:55
"İran’ın artık ABD’ye güveni yok"
23:45
Türk boksundan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ