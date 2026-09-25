SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK haftalık bültenine göre Kurul, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu.

Kurul, ayrıca OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 gerçek kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen 5 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptaline karar verildi.