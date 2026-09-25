Türk boksundan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarı

Başkent Sofya'da tamamlanan Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, tarihi başarılara imza attı.

İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, toplamda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en iyi şampiyonasını geçirdi.

Kadınlarda milli takım, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Havvanur Kethüda altın, Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer ve Nurselen Yalgettekin'le bronz madalya aldı. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar altın, Semih Gümüş ve Samet Gümüş bronz madalya kazandı. Türkiye, ağırsıklette (90 kilo) tarihinde ilk kez altın madalya sevinci yaşadı.

Takım halinde Avrupa ikincisi

Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etti.

4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya alan Türkiye, Rusya'nın ardında Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarı yaşadı.

Busenaz Sürmeneli en iyi kadın boksör

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

Busenaz, düzenlenen törenle en iyi boksör kupasını aldı.