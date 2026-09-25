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Gündem
TRT Haber 25.09.2026 21:33

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki hitabında, Türk Devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda, yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurgulayan Bakan Fidan, TDT’nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye’nin vizyonunu ortaya koydu.

TDT Dışişleri Bakanları New York'ta toplandı
TDT Dışişleri Bakanları New York'ta toplandı

Bakan Fidan, toplantının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed  ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.

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Hakan Fidan ABD Türk Devletleri Teşkilatı
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