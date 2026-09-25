Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki hitabında, Türk Devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda, yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemini vurgulayan Bakan Fidan, TDT’nin uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye’nin vizyonunu ortaya koydu.

Bakan Fidan, toplantının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.