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Türkiye
AA 25.09.2026 21:56

İstanbul'da trafikte kavga eden 3 sürücüye 196 bin 738 lira ceza

İstanbul Sarıyer'de trafikte seyir halindeyken kavga eden 3 sürücüye toplam 196 bin 738 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da trafikte kavga eden 3 sürücüye 196 bin 738 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yaptı.

İnceleme neticesinde, 13 Eylül'de Sarıyer Bahçeköy'de trafikte seyir halindeki Y.E.B., U.B. ve F.K.arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların kavga ettiği belirlendi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafik yer işaretlemelerine uymamak", "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak", "kara yolu üzerinde duraklama yapmak", "yayaların kara yoluna müdahale etmesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 196 bin 738 lira ceza kesildi.

Ayrıca F.K'nın aracı 2 ay trafikten men edildi ve sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Haklarında "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret" suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.

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İstanbul Trafik Cezası
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