Açık 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2026 20:48

Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Menderes Belediyesine yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yakalanan aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ile kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eski başkanvekili E.Ö. ve M.R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı Çiçek tutuklanmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat E.G. de 10 Eylül'de yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Sakarya'da 2,2 ton midye ve 156 küçükbaş hayvana el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:32
Milli boksör Emrah Yaşar'dan altın madalya
21:15
"Dünya genelinde 117 milyon insan yerinden edildi"
20:43
DMM, Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaları yalandı
21:10
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran bölgesel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeye kararlıdır"
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti
21:32
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki toplantıya katıldı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ