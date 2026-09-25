Şanlıurfa'daki deprem sonrası bölgedeki illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerimize toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardık." bilgisini verdi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, hane ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.