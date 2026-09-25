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Türkiye
AA 25.09.2026 14:45

KKTC Başbakanı Üstel: Gemide ulaşılmayan alan kalmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, geminin içerisinde yapılan kapsamlı aramalarda ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel: Gemide ulaşılmayan alan kalmadı

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

"Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı"

Üstel, burada yaptığı konuşmada, kazanın ilk anından itibaren KKTC devletinin kayıplara ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber ettiğini belirterek "Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Geçen hafta ulaşılan naaşa da son derece zor şartlarda ulaşıldığını belirten Üstel, "Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Üstel, facianın sorumlularından hesap sorulacağını söyledi

Bugün bulunan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi) polise teslim edildiğini ve gerekli incelemenin ilgili makamlarca yürütüleceğini aktaran Üstel, dünyadaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Üstel, ailelerin endişesini yürekten paylaştığını belirterek, tüm imkanlarıyla kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Hukuki süreçleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Üstel, "Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek." diye konuştu.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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