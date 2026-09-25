"Fon ödemeleri için vatandaşlardan ücret alınacağı" iddialarına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin asla söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tasfiye süreçleri, yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup, temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir. Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir."

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.