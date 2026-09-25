Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) iş birliğinde 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Yuvarlak Masa Toplantısı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz çarşamba günü New York’taki Türk Evi’nde gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mastercard, Uber, Honeywell, P&G, Carrier Energy, Google, Zynga, GE Aerospace, Citi, Ford, PepsiCo, Boeing başta olmak üzere yaklaşık 20 Amerikan şirketinin karar vericileri ile bir araya geldiği Toplantıda, Türkiye’nin yatırım ortamı ile sunduğu fırsatların yanı sıra başta enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri olmak üzere stratejik sektörlerde Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

"Amerika ile stratejik iş birliğini her alanda geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşılan bugünlerde Amerika ile stratejik iş birliğini her alanda geliştirdiklerini aktararak şunları kaydetti;

ABD ile stratejik iş birliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyel de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada. Böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu iş birliğini nükleer dahil, enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika'yla ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye'yle stratejik bir ekonomik iş birliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresi olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti;

Enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan TANAP'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan orta koridor ve Körfezi Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu Türkiye'de kesişiyor. Yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür.

Savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacağız.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, ortak bir vizyon olarak görüyoruz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğini, iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki en üst düzey karar vericilerle doğrudan ele alınması açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti..

Enerjiden sanayiye, finanstan dijital teknolojilere, teknolojiden havacılığa, otomotivden tüketici ürünlerine kadar stratejik sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlerin yöneticileriyle Türkiye’nin yatırım ortamını, sunduğu fırsatları ve yeni iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini belirten Olpak, şunları kaydetti;

Bugün dünyada kalite, fiyat ve teknoloji rekabetinin yanında yeni ve belki de daha belirleyici bir rekabet alanının öne çıktığını görüyoruz: ‘güven rekabeti’. Çünkü sermaye ve yatırım, fırsat kadar güveni ve uzun vadeli ortaklığı da arıyor. Türkiye ve ABD iş dünyaları arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerimizin oluşturduğu güveni, yeni yatırımlara ve daha güçlü ticari ortaklıklara dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ve ABD arasında ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, yalnızca rakamsal bir hedef olarak değil, ekonomik ilişkilerimizi daha güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacak ortak bir vizyon olarak görüyoruz.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut potansiyelinin çok daha üzerinde bir noktaya taşınabileceğini düşünüyoruz. DEİK olarak hedefimiz, iş dünyalarımız arasındaki diyaloğu güçlendirmenin ötesinde, bu diyaloğun somut yatırım, ticaret ve ortak projelere dönüşmesini sağlamak. 19 yıldır sürdürdüğümüz Türkiye Yatırım Konferansı’nı da bu hedef doğrultusunda Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geleceğine yatırım yaptığımız stratejik bir platform olarak görüyoruz.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump liderliğinde, Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde kuvvetli bir ivme yakalandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ev sahipliğinde geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, Türkiye’nin ittifak içindeki stratejik rolünü, transatlantik ilişkiler açısından taşıdığı önemi, savunma sanayii alanında kat ettiği gelişimi ve uluslararası arenada ne denli dengeleyici bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik alanda ise Orta Vadeli Programın dezenflasyonist süreci, istikrarı, yatırımı, üretimi ve rekabetçiliği önceleyen yaklaşımını iş dünyası olarak en güçlü şekilde benimsiyor ve destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına gireceğimiz 2027 yılında, iş dünyası olarak, yakaladığımız bu olumlu ivmeyi daha fazla ticarete, yatırıma, teknoloji ortaklığına ve kalıcı ekonomik iş birliğine dönüştürmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” diye konuştu.

“Buluşma, Amerikan şirketleri ile Türk özel sektörünün yenilikçi gücünü aynı vizyonda kenetleyecek”

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ise şu değerlendirmelerde bulundu;

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız bu tarihi süreçte, iki ülkenin ortak refahına yön verecek kritik bir haftaya giriyoruz. İki ülke yönetiminin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ikili ticaret vizyonu, Türk ve Amerikan iş dünyasının ortak inancı, karşılıklı yatırımları ve sahadaki üretkenliğiyle hızla gerçeğe dönüşüyor. New York’ta hayata geçireceğimiz güçlü buluşma, küresel Amerikan şirketleri ile Türk özel sektörünün yenilikçi gücünü aynı vizyonda kenetleyecektir. Küresel tedarik hatlarının ve stratejik yatırımların yeniden yapılandığı günümüz dünyasında, Türkiye dinamik sanayi altyapısı, genç yetenek havuzu ve eşsiz üretim kapasitesiyle uluslararası sermaye için en güvenilir ortaklardan biridir. İki ülkenin öncü kurumlarıyla yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmak için değil, enerji, ileri teknoloji ve dijital dönüşüm gibi geleceği belirleyen alanlarda kalıcı ortaklıklar kurmak üzere bir araya geliyoruz. Bir asırlık köklü dostluğumuzdan aldığımız güçle, Türkiye ve ABD arasındaki ikinci yüzyılın ekonomik omurgasını inşa etmeye kararlıyız.

19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, U.S. Exim Başkanı John Jovanovic, T.C. Vaşington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Ankara Büyükelçisi Thomas J. Barrack, T.C. Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/TAİK Başkanı Murat Özyeğin, ABD Ticaret Odası AB-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve Fortune 100 listesinde yer alan ABD’li üst düzey firma temsilcilerinin katılımlarıyla 23 Eylül Çarşamba günü Türkevi’nde gerçekleştirildi.

19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Yuvarlak Masa Toplantısı’nın sponsorları ise, Borusan Holding, Çalık Holding, Chobani, Fiba Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Limak Holding, Sabancı Holding, Sahibinden, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom oldu.