Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2026 16:21

Panda diplomasisi geri döndü: Birkaç gün içinde ulaşacaklar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinden gönderilen 2 pandanın birkaç gün içinde ABD'deki hayvanat bahçesine ulaşacağını bildirdi.

Panda diplomasisi geri döndü: Birkaç gün içinde ulaşacaklar

Şi, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Ping Ping" ve "Fu Şuang" adlı pandaların "birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını" söyledi.

Pandaların ABD'ye getirilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunu "Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun" bir örneği olarak değerlendirdi.

Pandalar, hayvanat bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki koruma anlaşması kapsamında gönderiliyor.

Pekin, 2024'te Atlanta'daki 4 pandayı geri almıştı. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, bu politikayı ilk olarak 20. yüzyılın ortalarında (özellikle 1950'li yıllarda) Sovyetler Birliği ve diğer müttefik ülkelerine dostluk göstergesi olarak panda hediye ederek başlattı.

ABD ile ilişkilerde ise bu süreç, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyaretiyle başladı.

Bu ziyaretin ardından Pekin yönetimi, Washington'daki National Zoo'ya (Ulusal Hayvanat Bahçesi) "Ling-Ling" ve "Hsing-Hsing" adlı iki pandayı hediye etti.

Bu hamle, iki ülke arasındaki onlarca yıllık buzların eritilmesinde ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesinde simgesel bir dönüm noktası oldu.

ETİKETLER
Çin ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'daki işgalini sıkılaştırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
DERİNGÖZ, Fırat Nehri'nde keşif yaptı
16:38
Türkiye, "yeşil kampüslerde" Avrupa'nın zirvesinde
16:32
New York Times: İran, ABD ile savaşı sona erdirmek için 7 günlük bir plan önerdi
16:06
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'daki işgalini sıkılaştırıyor
16:03
Sakarya'da 2,2 ton midye ve 156 küçükbaş hayvana el konuldu
16:00
Elektrikli araçlarda yeni vergi sistemi iddiasına yalanlama
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
Aydın'da 350 gram doğan Rüzgar bebek, 240 günlük yaşam mücadelesini kazandı
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ