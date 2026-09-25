Türkiye, "yeşil kampüslerde" Avrupa'nın zirvesinde

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren "UI GreenMetric 2026" sonuçları açıklandı.

Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 150 üniversite yer aldı. Türkiye, sıralamaya giren toplam üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu.

Türkiye'den 5 üniversite dünyanın en yeşil ilk 100 üniversitesi arasına girdi. İlk 200'de 21, ilk 500'de 53, ilk 1000'de ise 99 Türk üniversitesi yer aldı.

İlk 100'e giren üniversite sayısında Türkiye, 7 üniversitesi bulunan İtalya'nın ardından Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. İlk 200'de ise Türkiye 21 üniversiteyle Avrupa'da birinci, 29 üniversitesi bulunan Endonezya'nın ardından dünyada ikinci oldu. Türkiye'yi 19 üniversitesiyle İtalya takip etti.

2 Türk üniversitesi dünyanın ilk 50'sinde

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) dünya sıralamasında 28'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ise 45'inci sırada yer alarak dünyanın en yeşil ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

İlk 100'de bu üniversiteleri 63'üncü olan Erciyes Üniversitesi, 74'üncü olan Ege Üniversitesi ve 86'ncı olan Özyeğin Üniversitesi izledi.

100-200 bandında yer alan üniversiteler ise Başkent Üniversitesi (102), ODTÜ (105), Sakarya Üniversitesi (114), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (117), Dokuz Eylül Üniversitesi (134), Düzce Üniversitesi (138), Mersin Üniversitesi (139), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (141), Sabancı Üniversitesi (144), Atatürk Üniversitesi (157), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (161), Bartın Üniversitesi (169), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (173), Trakya Üniversitesi (176), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (178) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (190) oldu.

İlk 500'de 53 üniversite

Dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 53 üniversite girdi. Türkiye, bu sayıyla Avrupa birincisi, 60 üniversitesi bulunan Endonezya'nın ardından ise dünya ikincisi oldu.

İlk 1000'de ise Türkiye'den 99 üniversite yer aldı. Türkiye bu kategoride de Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu. Toplam 150 üniversitesiyle Avrupa'da sıralamaya en fazla üniversite sokan ülke olan Türkiye, dünyada ise ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

KKTC'den 2 üniversite ilk 1000'de

GreenMetric'in değerlendirmeye aldığı 110 ülke arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer aldı.

KKTC'den 2 üniversite dünyanın en yeşil ilk 1000 üniversitesi arasına girme başarısı gösterirken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi dünya sıralamasında 55'inci, Yakın Doğu Üniversitesi ise 836'ncı sırada yer aldı.

"Avrupa'da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin GreenMetric 2026 sıralamasındaki başarısından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türk üniversitelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki güçlü performansının giderek daha geniş bir tabana yayıldığını gördüklerini aktaran Özvar, "İlk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da ilk sırada yer almamız, bu alanda attığımız adımların önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği"nde iklim eylemi ve adil geçiş konusunda ortaya koyduğu vizyona işaret eden Özvar, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kararlı adımlar attığını kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e üniversitelerin bilimsel birikimiyle güçlü katkı sunacağını vurgulayan Özvar, "Tüm üniversitelerimizin bilimsel birikimini COP31 sürecine dahil ettik. 208 üniversitemizin tamamı bu küresel iklim eyleminde aktif rol oynayacak." açıklamasında bulundu.

YÖK olarak yeşil ve dijital becerileri yükseköğretimdeki dönüşümün temel unsurları arasında gördüklerinin altını çizen Özvar, üniversitelerin enerji verimliliğinden su ve atık yönetimine, sürdürülebilir ulaşımdan çevre dostu kampüs uygulamalarına kadar yeşil dönüşüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.