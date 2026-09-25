İngiltere'de kene alarmı: Şehir merkezlerinde de var

Kene ısırığı ve korunma uzmanı Howard Carter, doğada vakit geçiren yürüyüşçülerin, köpek sahiplerinin ve ailelerin büyük bir risk altında olduğunu belirtiyor. Kene popülasyonunun özellikle şimdi ile kasım ayının başı arasında zirve yaptığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, kenelerin sadece geyikler üzerinde değil; köpekler, kediler ve şehir tırkarları gibi hayvanların yanı sıra uzun otlar ile bitkiler üzerinde de yaşayabildiğini ifade ediyor. Açıkta kalan tenlere tutunabilen bu canlılardan korunmak için kolları ve bacakları kapatan giysiler giyilmesi, patikalardan şaşılmaması ve dışarıda geçirilen süre sonrasında cilt ile evcil hayvanların taranması tavsiye ediliyor.

Lyme hastalığı ve belirtileri

Enfekte kenelerin bulaştırdığı en yaygın rahatsızlıklardan biri olan Lyme hastalığı, kene ısırığı etrafında dairesel veya oval şekilli bir döküntüyle kendini gösteriyor. Isırıldıktan sonraki bir ila dört hafta içinde ortaya çıkabilen bu döküntü pembe, kırmızı veya mor tonlarında olabiliyor.

Döküntünün yanı sıra baş ağrısı, yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi grip benzeri belirtiler de görülebiliyor. Erken teşhis edilmeyen Lyme hastalığı; sinir hasarı, hafıza sorunları ve uzun süreli enerji kaybı gibi kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ölümcül kene kaynaklı ensefalit riski

Kenelerin yol açabildiği bir diğer tehlikeli durum ise kene kaynaklı ensefalit (TBE) virüsü olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), geçtiğimiz yıllarda "ithal hastalık" olarak değerlendirilen bu virüsün yerli vakalarla birlikte ülkenin belirli bölgelerinde görüldüğünü ve halk sağlığı endişesi yarattığını belirtiyor.

Grip benzeri belirtilerle başlayan TBE, vakaların dörtte birinde menenjit ve beyin şişmesine neden olan ikinci bir aşamaya ilerleyebiliyor. Hastaların çoğu iyileşse de, üçte birinde kasılma ve felç gibi uzun vadeli komplikasyonlar kalabiliyor. Uzmanlar, kene ısırıklarını önlemek amacıyla açık alanda yürüyüş yaparken cildin kapatılmasını, böcek kovucu kullanılmasını ve eve dönüldüğünde kıyafetlerin kontrol edilmesini hatırlatıyor.