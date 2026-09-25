Yapay zeka kansere çare olabilir mi? Büyük iddialar ve gerçekler

Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesini tanımlayan genel bir terimdir. Vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkan ve yüzlerce alt türü bulunan bu karmaşık hastalıklar grubu, genetik değişimler ve biyolojik faktörler barındırır.

Uzmanlar, kanserin tek bir biyolojik yapıya sahip olmaması nedeniyle tek bir "mucizevi cure" yani tekil bir çarenin bulunmasının imkansıza yakın olduğunu vurguluyor.

Teşhis ve tedavi sürecindeki gerçek katkılar

Büyük iddialar şüpheyle karşıklansa da yapay zeka tıp alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Radyoloji ve nükleer tıp uzmanları, makine öğrenimi modellerinin taranan görüntülerdeki mikroskobik değişimleri yakalayarak kanseri erken evrede tespit edebildiğini belirtiyor.

Avustralya'daki Peter MacCallum Kanser Merkezi'nden onkolog Sherene Loi ve Heidelberg Üniversitesi'nden nöropatolog Felix Sahm gibi uzmanlar, yapay zekanın veri analizini hızlandırdığını, tedavi planlamasını optimize ettiğini ve özellikle uzmanlara erişimi kısıtlı kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği yaratabileceğini ifade ediyor.

Biyolojinin sınırları ve regülasyon engelleri

Anthropic ve OpenAI gibi devlerin yöneticileri devasa işlem güçleriyle hastalıkların çözülebileceğini öne sürse de bilim dünyası bu iyimserliğe mesafeli yaklaşıyor. Future of Life Institute'tan hekim ve bilim insanı Emilia Javorsky, biyolojinin temel gerçeklerinin sadece hesaplanamayacağını, ölçülmesi gerektiğini vurguluyor.

Yapay zeka ilaç keşif sürecini hızlandırıp yeni hipotezler üretebilse de, bu teorilerin laboratuvarda insanlar tarafından test edilmesi ve klinik deneylerden geçmesi gerekiyor. Ayrıca, onay süreçlerindeki bürokratik engeller ve düzenlemelerin yetersizliği, yapay zeka destekli araştırmaların hastaya ulaşmasını yavaşlatıyor.

Uzmanlara göre yapay zeka kansere karşı tek başına sihirli bir çözüm sunmasa da, belirsizlik sürelerini azaltan ve doktorlara rehberlik eden güçlü bir araç olarak tıp dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor.