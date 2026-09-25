Ukrayna: Rusya'da 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma sanayisi tesisine saldırılar düzenledik

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Perm bölgesi ve Rostov bölgesine bağlı Novoşakhinsk şehrindeki 2 petrol rafinerisini hedef aldıklarını aktaran Zelenski, Ulyanovsk bölgesindeki "Iskra Fabrikası" adlı savunma sanayisi tesisine ve Rostov bölgesindeki 2 radar istasyonuna yönelik de saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Zelenski, "Rusya'nın hayata yönelik acımasız saldırılarına karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus yetkilileri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Perm, Voronej ve Ulyanovsk bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirmişti.