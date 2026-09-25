Vatandaşın kişisel verilerini çalan siber şebekeye operasyon

Başsavcılık yapılan açıklamaya göre, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik yürütülen 2026/192931 sayılı soruşturma kapsamında, kişisel verilerin ele geçirildiği yasa dışı bir yapı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik incelemeler neticesinde, "Dragon Hackerz" ismiyle faaliyet gösteren yasa dışı sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulundu.

Söz konusu panelin, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasının yanı sıra, siber saldırganları bir araya getirdiği; yasa dışı veri temini, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği belirlendi.

İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, sistemin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirlenen Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan tespit edildi.

Ekiplerin dün Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirilerek dijital incelemeye alındı.

Veri kaynakları mercek altına alındı

El konulan dijital materyaller üzerinde uzman ekiplerce yapılan incelemelerde; panelin veri kaynaklarının tespiti, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiği ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığı araştırılıyor.

Ayrıca, söz konusu yasa dışı sistemi kullanan kişilerin belirlenmesi, sistem üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve başka yapılarla bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

