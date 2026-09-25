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Türkiye
AA 25.09.2026 15:09

İstanbul Havalimanı'nda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 20 kilo 260 gram uyuşturucu hap ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki şüpheli yolcu tespit edildi.

Bu kapsamda yolculara ait kabin bagajları X-ray cihazına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpekler bagajlara tepki verdi

Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklara, narkotik dedektör köpekler "Csonti" ve "Queen" tarafından tepki verilmesi üzerine valizler detaylı arandı.

Aramada bulunan pembe renkli haplardan numuneler alındı. Yapılan analiz sonucunda maddelerin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Böylece ekiplerce toplam 20 kilo 260 gram uyuşturucu hapa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza İstanbul Havalimanı
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