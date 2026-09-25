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Türkiye
AA 25.09.2026 14:37

TOKİ'ye ait arsayı kooperatifinmiş gibi gösterip 90 milyon lira toplamışlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

TOKİ'ye ait arsayı kooperatifinmiş gibi gösterip 90 milyon lira toplamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bir yapı kooperatifi üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, şüpheli G.K'nin kurucusu olduğu kooperatif aracılığıyla TOKİ mülkiyetindeki bir arsa, kooperatife ait gibi tanıtıldı.

17 kişiden 90 milyon lira temin etmişler

Zanlıların, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görsellerini iletişim uygulamaları üzerinden gönderdikleri ve bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri saptandı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 25 Eylül'de Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.Ç, G.Ö, A.K, G.K, N.S, R.S, H.Z. ve M.K. gözaltına alındı.

Firari şüpheli İ.K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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TOKİ Dolandırıcılık
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