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Türkiye
AA 25.09.2026 12:07

Şanlıurfa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Pınarbaşı Mahallesi olan depremin ardından sahada çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 18 ekip ve 36 personelle kent genelinde incelemelerini sürdürüyor.

Ekipler, kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor.

AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi.

Şanlıurfa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Evlerde inceleme yapıldı

Ekiplerin evinde inceleme yaptığı Mahmut Satmış, deprem sırasında ailesiyle büyük korku yaşadıklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Evinde çatlaklar oluşması üzerine ekiplere haber verdiğini belirten Satmış, ekiplerin kısa sürede gelerek inceleme yaptıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Satmış, "Çok şükür bir can kaybı olmadı, çok korktuk. Evimizde biraz hasar oluştu, biz de devletimize sığınarak ekipleri aradık. Dün çok hızlı bir şekilde gelip ön incelemesini yaptılar, bugün de gelip tam incelemesini yaptılar. Allah devletimize zeval vermesin, herkese geçmiş olsun." dedi.

Mehmet Elisert de deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, ekiplerin evine gelerek inceleme yaptığını söyledi.

Çalışmaları dolayısıyla yetkililere teşekkür eden Elisert, ekiplerin hızlı şekilde sahada olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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AFAD Deprem Şanlıurfa
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