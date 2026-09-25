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Ekonomi
AA 25.09.2026 15:16

Fon soruşturmalarında 45 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Fon soruşturmalarında 45 şüpheli tutuklandı

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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