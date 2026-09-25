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Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
25.09.2026 15:16
, 25.09.2026 15:17
Fon soruşturmalarında 45 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını ve 12'si hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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