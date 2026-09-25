Sıfır Atık Vakfı, New York’ta COP31 hazırlıklarını paylaştı

New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasında yer alan Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden iklim alanında karar alıcıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren New York İklim Haftası kapsamında, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in hazırlıkları ve iklim hedeflerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesine yönelik yaklaşım uluslararası platformlarda gündeme taşındı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu sıfır atık vizyonu, hafta kapsamındaki etkinlik ve temaslarda öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Emine Erdoğan'ın New York'taki mesajları, sıfır atığın yalnızca atık yönetimi alanında değil, enerji dönüşümü, kaynak verimliliği ve iklim eylemiyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

"Türkiye tarih boyunca bir köprü görevi gördü"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da New York İklim Haftası kapsamında COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre COP31'in farklı bir zirve olacağını belirten Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da COP31'e yönelik ciddi bir heyecan bulunduğunu ve dünyanın farklı ülkelerinden yüksek düzeyde katılım beklendiğini ifade etti.

Zirveye 100 binin üzerinde kişinin katılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağırbaş, Türkiye'nin iklim meselelerinde COP31 ile birlikte daha güçlü ve önemli bir konuma geleceğini kaydederek, "Zirveyle birlikte alınacak kararların sahadaki karşılığı daha fazla görülecek ve dünyanın geleceği açısından somut adımlar hep birlikte atılacak." değerlendirmesinde bulundu.

İklim diplomasisi açısından Türkiye'nin çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Türkiye tarih boyunca bir köprü görevi gördü, COP31 ile birlikte ise iklim diplomasisinin en önemli aktörlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfının ana paydaşları arasında yer aldığı New York İklim Haftası kapsamındaki İklim Uygulama Forumu'nda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ağırbaş, iklim hedeflerinin yalnızca politika ve taahhüt düzeyinde kalmaması gerektiğine dikkati çekti.

İklim taahhütlerinin daha temiz hava, sağlıklı gıda ve dirençli topluluklar gibi insan hayatına doğrudan yansıyan sonuçlara dönüşmesinin önemini vurgulayan Ağırbaş, COP31'e giden süreçte sıfır atık, yeşil beceriler ve sürdürülebilir gıda sistemleri başta olmak üzere küresel hedefleri yerel ölçekte somut uygulamalara taşıyacak çözüm alanlarının ele alındığını belirtti.

COP31 Eylem Gündemi New York'ta tanıtıldı

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen COP31 Eylem Gündemi Lansman Etkinliği'ne de katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un açıkladığı COP31 Eylem Gündemi ile iklim hedeflerini sahada somut sonuçlara taşıyacak öncelikler ve yol haritası ortaya konuldu.

Ağırbaş, COP31'e hazırlık sürecinde Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu sıfır atık vizyonunu iklim eyleminin somut uygulama alanlarından biri olarak daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

"İklim Hedeflerinden Nihai Yatırım Kararına: COP31 İklim Taahhütlerini Nasıl Yatırıma Dönüştürebilir?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına da katılan Ağırbaş, iş dünyası ve finans sektörü temsilcilerinin yer aldığı toplantıda ise küresel sermayenin yüksek etki oluşturacak alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Ağırbaş, New York İklim Haftası kapsamında farklı uluslararası kuruluşların toplantılarına ve üst düzey buluşmalara katılarak, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki deneyimini ve COP31 hazırlıklarını uluslararası paydaşlara anlattı.

Sıfır Atık Vakfının Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla sıfır atık yaklaşımının Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir harekete dönüştüğünü ifade eden Ağırbaş, 81 ilde uygulanan deneyimin uluslararası paydaşlarla paylaşılmaya devam ettiğini aktardı.

Ağırbaş, haziranda İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'nun gelecek yıl daha geniş bir katılımla yeniden düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, İstanbul'un sıfır atık alanında küresel bir buluşma noktası haline gelmesi hedefini yineledi.