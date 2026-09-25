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TRT Haber 25.09.2026 13:30

DMM, "fon ödemeleri için vatandaşlardan ücret alınacağı" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan “tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM, "fon ödemeleri için vatandaşlardan ücret alınacağı" iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında tasfiye süreci devam eden fonlara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya platformlarında paylaşılan, “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir. Tasfiye süreçleri; yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup; temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.

Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.

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