28 ilde DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı.

Örgüte finansman ve propaganda desteği

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakanlık, operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini ve süreçte emeği geçenleri tebrik etti.