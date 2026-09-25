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Gündem
AA 25.09.2026 11:13

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: İzleme Komisyonu kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı.

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: İzleme Komisyonu kurulacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara’da “28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle;

(Terörsüz Türkiye) Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.

(Fon soruşturması) Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, bu soruşturmalar tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermelerinin temin edilmesi lazım.

(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler.

Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir.

Ayrıntılar gelecek...

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Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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