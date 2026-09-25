Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 33 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında bu sabah "ikinci dalga" operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

FETÖ bağlantısı ve delil karartma şüphesi

Soruşturmanın FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheliye yönelik yürütüldüğünü belirten Gürlek, şu bilgileri paylaştı;

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

Arama-kurtarma çalışmalarındaki usulsüzlükler mercek altında

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

"Adalet er ya da geç tecelli edecektir"

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir.