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Gündem
TRT Haber 25.09.2026 08:18

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılarak, Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı.

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta düzenlenen "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Bakan Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Toplantıda, anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi"nin ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.

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ABD Hakan Fidan Mekke Pakistan Suudi Arabistan
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