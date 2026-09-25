Bu adada 30 yılı aşkın sürenin ardından ilk bebek dünyaya geldi

Alice Traill Ford, perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford'un 15 Eylül'de doğduğunu ve adada 34 yıl sonra gerçekleşen ilk doğum olduğunu söyledi.

Orkney'in en kuzeyindeki ada olan North Ronaldsay, yalnızca 4,8 kilometre uzunluğunda ve 3,2 kilometre genişliğinde bulunuyor.

Traill Ford, eşi Jorge Suarez ve ailesinin zamanlarını Kosta Rika ile North Ronaldsay arasında geçirdiğini ve asıl planın Duncan'ın Kosta Rika'da doğması olduğunu belirtti.

Beklenmedik doğum planı

Aile North Ronaldsay'e vardığında dönüş uçuşlarının rezervasyonunu yaptırmıştı ancak indiklerinde doğum planı değişti.

Ailesi 1727'de adayı satın alan Traill Ford, bunun çocuğuna sunabileceği en özel, büyülü ve destekleyici doğum ortamı olduğunu anında anladığını söyledi.

Adayla arasındaki bağın kendisini her yıl buraya geri getiren şey olduğunu ifade eden Traill Ford, bebekliğinden bu yana her yıl adayı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Nüfus 51'e düştü

İskoç hükümetinin 2024 verilerine göre adanın nüfusu 72 olarak kaydedildi. Traill Ford, şu anda North Ronaldsay'de 51 kişinin yaşadığını aktardı.

Doğumun ardından şans getirdiğine inanılan dört yapraklı yoncalar ve yöresel küçük deniz kabuklarıyla süslenmiş küçük viski şişeleri dağıtan Traill Ford, herkesin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Traill Ford, adadaki insanların bir tür geniş aile, dev bir ada ailesi veya uzak akrabalar gibi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Sağlık tesisi eksikliği etkili oldu

Traill Ford, adada bu kadar uzun süredir neden hiç çocuk doğmadığına ilişkin olarak bunun doktor veya hastane olmaması ve yalnızca yerleşik bir hemşire bulunması gibi sağlık tesisi eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtti.

İnsanların doğumda ters gidebilecek şeylerden korktuğunu ve bu nedenle herhangi bir olumsuzluk durumunda ihtiyaç duyabilecekleri desteğe ulaşabilecekleri bir hastanede kendilerini daha güvende hissettiklerine inandığını söyleyen Traill Ford, Orkney anakarasına tekneyle ulaşmanın yaklaşık iki saat 40 dakika sürdüğünü ifade etti.

Traill Ford, acil bir durumda sahil güvenlik helikopterinin adaya yönlendirildiğini, aksi takdirde anakaradaki Kirkwall'a seyahat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.