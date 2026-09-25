Danimarka istihbaratından uyarı: Rusya aylar içinde bir NATO ülkesine saldırabilir

Perşembe günü yayımlanan bir raporda Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen NATO altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Raporda ayrıca, komşu bir ülkeye küçük bir birlik ile rütbe işaretleri olmadan sınırlı bir kara harekatı yapılabileceği ve bu senaryo için düşük ancak artan bir risk bulunduğu ifade edildi.

Polonya'daki Starlink istasyonunda sabotaj şüphesi

Rapor, Polonya'nın orta kesimindeki bir Starlink uydu istasyonunda çıkan ve yerel yetkililerin sabotaj eylemi olarak nitelendirdiği yangından saatler sonra yayımlandı.

Polonya Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, Mazovya bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangının istasyonu devre dışı bırakmak için kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi.

Gawkowski, bu durumun Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bir dizi kurumun internet erişimini kesintiye uğrattığını belirtti.

Yangının sorumlusunun henüz belirlenmediğini söyleyen Gawkowski, birçok işaretin bunun Rusya'nın yeni saldırı doktriniyle örtüştüğünü gösterdiğini kaydetti.

Gawkowski, bugün her şeyin çalışır durumda olmasına rağmen Başbakan Donald Tusk'ın da yakın zamanda dikkat çektiği gibi, bunun hibrit savaşın bir unsuru olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Starlink, Ukrayna'nın askeri iletişiminin önemli bir parçası haline geldi. Söz konusu olay, Avrupa çapında Ukrayna'yı destekleyen altyapılara yönelik şüpheli Rus sabotaj operasyonlarının arttığı bir dönemde meydana geldi.

Bu ayın başlarında Almanya, Leipzig/Halle havalimanına yönelik insansız hava aracıyla yapılan saldırı girişimi nedeniyle Rusya'yı açıkça suçladı.

İnsansız hava aracı fabrikalarındaki yangınlar ve demir yolu altyapısını hedef alan sabotajlar da dahil olmak üzere bir dizi başka olay da Moskova ile olası bağlantıları açısından soruşturuluyor. Rusya ise bu tür saldırılara karıştığı iddialarını reddediyor.

İstihbarat şeflerinden hibrit saldırı uyarısı

Son haftalarda çok sayıda Avrupalı istihbarat şefi, Rusya'nın NATO ülkelerinin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını test etmeye yönelik eylemlere girişebileceği uyarısında bulundu. Ancak yetkililer, böyle bir hamlenin ne kadar yakın bir zamanda gerçekleşeceği konusunda farklı görüşler taşıyor.

Danimarkalı yetkililer, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiğini ve hedef alınanlar için sonuçların daha ağır olacağını belirtti.

Bu saldırıların, toplumsal işlevleri felç eden yıkıcı siber saldırıların yanı sıra yüksek can kaybı riski taşıyan sabotaj eylemlerini de içerebileceği uyarısı yapıldı.

Moskova'nın stratejilerine aşina olan bir kaynak, Rusya'nın hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğunu doğruladı. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Rusya ordusunun üst komuta kademesinin, bazı NATO ülkelerinin sadece silah ve istihbarat sağlayarak değil füzeleri yönlendirmeye yardım ederek savaşa doğrudan dahil olduğuna inandığını söyledi.

Kaynak, bu nedenle Rusya'nın NATO'nun kendisine karşı halihazırda bir hibrit savaş yürüttüğüne ve buna aynı şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Hibrit saldırılar; siber saldırılar, sabotaj ve dezenformasyon gibi bir düşmana baskı yapmayı veya istikrarsızlaştırmayı amaçlayan askeri olmayan taktikleri tanımlamak için kullanılan geniş bir terim olarak öne çıkıyor.

Raporda, Rusya'nın eylemlerindeki amacın Avrupa'nın kaynaklarını Ukrayna'yı desteklemekten başka yöne çekmek ve ittifakın ortak bir yanıt üzerinde anlaşamaması halinde NATO içindeki bölünmeleri derinleştirmek olacağı kaydedildi.

Doğrudan işgal ihtimali düşük

İstihbarat servisi, Rusya'nın bir NATO ülkesini doğrudan işgal etmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğuna inanıyor ancak bu senaryonun tamamen göz ardı edilemeyeceğini de vurguluyor.

Danimarka istihbarat servisi, Rusya'nın NATO'nun ortak savunma öngören 5'inci maddesini test etmeye çalışabileceğini belirtti.

Moskova'nın, ABD'nin olası bir savaşta Avrupalı müttefiklerini desteklemeyeceğine inanması durumunda, NATO ülkelerinin ortak bir yanıt vermeyeceğini düşünme riski bulunduğu uyarısı yapıldı.

NATO üyeleri arasında, ittifakın en güçlü üyesi olan ABD'nin olası bir Rus saldırısı durumunda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Avrupa'nın savunmasına gelip gelmeyeceği konusunda devam eden endişeler bulunuyor.

Avrupa içindeki birliğe dair soru işaretleri de giderek artıyor. Kremlin ile yakın bağlarını sürdüren Slovakya Başbakanı Robert Fico geçen hafta, ülkesinin bir takım 5'inci madde kuralları nedeniyle askeri bir çatışmaya çekilmesini istemediğini söyleyerek Slovakya'nın NATO'nun ortak savunma ilkesine olan bağlılığı konusunda şüphe uyandırdı.

Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna dışındaki ülkeleri tehdit etmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Zelenski, Moskova'nın Moldova, Polonya ve Baltık devletlerinin yanı sıra Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin egemenliğine hiçbir saygı göstermediğini kaydetti. Zelenski, Putin hareket etmek için ne kadar çok özgürlüğe sahip olursa dünyanın geri kalan herkes için o kadar tehlikeli hale geleceğini söyledi.