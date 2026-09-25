Polonya'daki kilisede bıçaklı saldırı

Polonya medyasında yer alan haberlere göre saldırgan, önce yakındaki bir kafede bir rahibi, ardından manastırın içinde dört kişiyi daha yaraladı.

Polonya polisi, perşembe sabahı manastır arazisinde düzenlenen saldırıda dört erkek ile bir kadının bıçaklandığını duyurdu. Hayatını kaybeden rahibin kimliği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Polisin, saldırganın hedeflerini belirlemeye yönelik soruşturması sürüyor.

Liderlerden peş peşe kınama

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, perşembe günü yaşanan saldırının herkesi derinden sarstığını ve devletin kararlı bir yanıt vermesini gerektirdiğini söyledi. Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ise bu kötülük karşısında şok olduklarını ifade etti.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, olaydan etkilenen herkese psikolojik destek sağlandığını bildirdi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da failin Polonya yasalarının öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılacağını kaydetti.

Bu sözleri destekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, failin yasalar çerçevesinde tam sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Zelenski, Ukrayna'nın tüm olayların hızlı ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını beklediğini ifade etti.

Elçilikten itidal çağrısı

Ukrayna'nın Polonya'daki büyükelçiliği de saldırıyı kınadı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, böylesine zor zamanlarda birbirine destek olmanın, insan hayatına saygı konusunda taviz vermemenin ve acının nefrete ya da yeni şiddet olaylarına dönüşmesine izin vermemenin bilhassa önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, işlenen bir suçun sorumluluğunun yalnızca yasalara dayanması gerektiği vurgulandı.

Polonya son dönemde, çoğu Rusya'nın topyekun işgalinin ardından ülkelerinden kaçan Ukraynalılar ile kendi vatandaşları arasında yaşanan ve sık sık şiddet içeren bir dizi olaya sahne oldu.