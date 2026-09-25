Beyaz Saray ile gazeteciler arasındaki krizde son durum

Günün erken saatlerinde, federal bir yargıcın ABD Başkanı Donald Trump yönetimine haber kuruluşlarının basın kartlarını geçici olarak iade etmesi yönünde verdiği talimatın ardından CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a dönmesine izin verildi.

Bu hamle, üç yayın kuruluşunun federal Yargıç Timothy Kelly'e, kararına rağmen gazetecilerinin sabah saatlerinde hala içeri alınmadığını bildirmesinin ardından geldi.

Kelly gece saatlerinde, yayın kuruluşlarının geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'dan yasaklanmasının ardından yönetime gazetecilerin erişimini geçici olarak yeniden sağlama emri verdi.

Muhabir ve yapımcının girişi engellendi

Bir muhabir ve yapımcı etkinliğe girmeye çalıştığında, bir basın görevlisi girmelerini engelledi ve onlara Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ile konuşmalarını söyledi.

Dün akşam Beyaz Saray, Şi'nin gelişini takip etmek üzere akreditasyon için isim talebinde bulundu. CNN, Beyaz Saray etkinlikleri için standart yayın uygulaması olduğu üzere bir muhabir, yapımcı ve kamera ekibinden oluşan bir kadronun isimleriyle yanıt verdi.

Editöryal ekibe kısıtlama

Şi'nin planlanan gelişinden yaklaşık bir saat önce Beyaz Saray, CNN'in etkinliği takip edebileceğini ancak kanalın muhabir ve yapımcıdan oluşan editöryal ekibini hariç tutarak yalnızca bir foto muhabiri ve ses teknisyeni ile katılabileceğini söyledi.

Diğer televizyon kanallarının karşılama törenini muhabirler ve yapımcılarla takip etmesine izin verildi. CNN, Beyaz Saray'a etkinliği editöryal bir ekiple takip etmek istediğini iletti.

Beyaz Saray dışında bulunan bir CNN muhabiri, MS NOW gazetecilerinin de Şi Cinping'in devlet yemeğine gelişini takip etmelerine izin verilmediğini gözlemledi.