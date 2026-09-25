Çok şirin, çok sevimli ve size dair tüm verileri bilmek istiyor: Muse

Bu hafta Meta Connect konferansında tanıtılan ürün, kısa sürede Apple App Store listelerinde zirveye yerleşti.

Şirket, insanların günlük görevlerine yardımcı olmak üzere tasarlanan bu aracı herkes için üretilmiş bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırıyor.

Kişiselleştirilebilir avatarlar

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, krem renkli, boncuk gibi siyah gözleri olan ve yukarı doğru gülümseyen varsayılan Muse avatarına neşeli ve tamamen özelleştirilebilir karakteri ile kişiliği nedeniyle "Jolly" adının verildiğini söyledi.

Muse, teknoloji şirketlerinin yapay zeka destekli ürünlerini insanlara daha cazip hale getirmek için onlara sevimli, evcil hayvan benzeri görünümler, sesler ve kişilikler verme çabasının bir parçası olarak piyasaya sürülüyor.

Uzmanlar, şirinliğin insanlarda derin biyolojik tepkiler uyandırması nedeniyle robot-insan etkileşiminin günlük alanlarda yaygınlaşmasıyla teknolojiyi insanileştiren tasarım tercihlerinin daha fazla benimsenebileceğini belirtiyor.

Meta Yapay Zeka Yöneticisi Alexandr Wang, çarşamba günü yaptığı açıklamada sadece altı ay önce kişinin kendi bilgisayarında çalışan kişisel bir asistanı olmasının yapay zekaya tamamen kapılmış ve sürekli asistanlar hakkında düşünen birinin işareti olduğunu belirtti.

Wang, bu küçük meraklı grup için bunun kişisel süper zekanın başlangıcı gibi göründüğünü ve bugün Muse ile bu sihri herkese sunduklarını kaydetti.

Taşınabilir yapay zeka deneyimi

Muse asistanları, kullanıcıların isimlerinden kıyafetlerine kadar her şeyi özelleştirmelerine imkan tanıyarak çeşitli görünümlere bürünebiliyor.

Zuckerberg'in toga giyen ve başında çelenk bulunan asistanı, adını Romalı general ve devlet adamı Agrippa'dan alıyor.

Zuckerberg, etkinlik sırasında hareket halindeyken asistanı etkinleştirebilen küçük, elde taşınabilir "Muse Charm" adlı cihazın da ipuçlarını verdi.

Kaliforniya eyaletinin Menlo Park şehrinde düzenlenen Meta Connect etkinliğinde sahneye çıkan Zuckerberg, Labubu ve Tamagotchi karışımı gibi görünen anahtarlık şeklindeki cihazı gösterdi.

Zuckerberg, kişinin kendi Muse asistanıyla konuşmasının genellikle işleri halletmenin en hızlı yolu olduğunu ve aynı zamanda gerçekten eğlenceli ve sevimli olduğunu söyledi. Zuckerberg, kızı ve kendisi için bir tarif bulmak ve malzeme sipariş etmek için Agrippa'yı kullandığını belirtti.

Gizlilik ve güvenlik endişeleri

Muse aynı zamanda Meta'nın sıradan gözetim endişeleri nedeniyle eleştirilen yapay zeka destekli gözlük serisine de doğrudan entegre ediliyor.

Zuckerberg yaptığı açıklamada, Meta'nın akıllı gözlükleri için gizlilik önlemlerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Zuckerberg, her Muse asistanının Muse Secure VM adı verilen, hem asistanı hem de kullanıcının kişisel verilerini barındıran özel ve güvenli bir bilgisayarı olduğunu kaydetti.

Zuckerberg, Meta'nın ilerleyen dönemde şirketin bile bu bilgileri göremeyeceği şekilde Muse Confidential VM'yi piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Önümüzdeki yıllarda Muse'un, dünya çapında milyarlarca insanın hedeflerine ulaşmak ve hayatlarını iyileştirmek için kullanacağı kişisel bir süper zekaya dönüşmesini beklediğini aktardı.

Sektörden tepkiler ve eleştiriler

İnternette ise yeni asistana yönelik tepkiler farklılık gösterdi. Meta Yapay Zeka Yöneticisi Wang, Muse'u filmlerden, dizilerden ve tarihi olaylardan anlara yerleştiren bir dizi eğlenceli görsel paylaştı. Bazıları onun yolundan giderek kendi avatarlarını oluşturdu ve sosyal medyada ekran görüntüleri yayımladı.

Ancak kimi kullanıcılar güvenlik endişelerini dile getirerek duruma şüpheci yaklaştı. Bir kullanıcı sosyal medyadaki paylaşımında, Meta'nın tüm hayatına erişmesine izin vermek istemeyen tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu.

Girişimci ve melek yatırımcı Jason Calacanis ise tüm yazılım ürünlerinde olduğu gibi bu platformların da sıkı savunmalara ve üçüncü taraf testlerine ihtiyaç duyacağını yazdı.

Zuckerberg'in yapay zeka vizyonu

Zuckerberg, teknolojinin oluşturduğu varoluşsal riske ilişkin artan korkular nedeniyle teknoloji yöneticileri ve hükümet yetkililerinin yapay zeka gelişimini yavaşlatma çağrılarına rağmen bu alandaki iyimserliğini koruyor.

Düşüncelerini yakın zamanda X platformunda paylaşan Zuckerberg, piyasa güçlerinin yapay zeka şirketlerini hizada tutmak için yeterli olması gerektiğini belirtti.

Güven ve uyumun, asistanları ve modelleri farklı kılacak en önemli yetenekler haline geldiğini vurgulayan Zuckerberg, uyuma odaklanmayan herhangi bir laboratuvarın geride kalacağını ifade etti.

Zuckerberg, Meta'nın güvenlik önlemlerine odaklanmak için Muse'un piyasaya sürülmesini birkaç ay ertelediğini, kendileri yapmadan önce herkesten bunu yapmasını istemediklerini sözlerine ekledi.