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Dünya
AA 25.09.2026 06:44

Hamas: Netanyahu'nun BM'deki konuşması boş ve yalanlarla doluydu

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasını "boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla dolu bir konuşma" olarak nitelendirdi.

Hamas: Netanyahu'nun BM'deki konuşması boş ve yalanlarla doluydu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze Şeridi'nde uyguladıkları "sistematik soykırımı" inkar etmeye kalkıştığına dikkat çekildi.

İsrail'in artık yalanlarla dünya ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu aldatamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Netanyahu'nun konuşması boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla doluydu. Bu apaçık yalanlar artık dünya ülkelerini veya küresel kamuoyunu kandıramıyor, çünkü kamuoyu, on binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının hayatına mal olan acımasız imha savaşını, açlık ve susuzluk politikasını ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla insanın yaşam temellerini yok etmeye yönelik sürekli çabalarını görmüştür."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu on binlerce Filistinliyi katlettiği hatırlatıldı.

Netanyahu'nun İsrail ordusunu "en ahlaklı ordu" olarak tanımlamasının reddedildiği açıklamada, "Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bağımsız BM komiteleri ve raporlarının da İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını "savaş suçları, insanlık dışı suçlar ve soykırım" olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun kürsüye çıktığı sırada birçok ülke temsilcisi heyetin salonu terk ettiği manzaranın da Netanyahu ve İsrail'i çevreleyen "uluslararası tecriti" gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katil Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki acımasız savaş hakkında anlattıkları ve Gazze'de işlediği sistematik soykırımı inkar etmesi, BM raporları ve dünyanın bizzat şahit olduğu katliamlar, açlık ve soykırım olaylarıyla çürütüldüğü gibi İsrail askerlerinin ve subaylarının itiraflarıyla ve İsrailli bakanların Filistinlileri öldürme ve yerlerinden etme çağrılarıyla çürütülmekdir."

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik planları konusunda da uyarıda bulunulan açıklamada, "Netanyahu, Filistin halkının Batı Şeria'daki varlığını inkar ediyor ve yerleşimcilerin saldırılarının önünü açıyor." denildi.

Netanyahu'nun BM kürsüsünde konuşma yapmasına izin verilmesinin eleştirildiği açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir savaş suçlusunun BM Genel Kurulu salonunda kürsüye çıkarak asılsız yalanlarını dillendirmesine izin verilmesi siyasi bir hatadır." ifadeleri kullandıldı.

Hamas açıklamasında, Netanyahu'nun "uluslararası ve insani adalet önünde yargılanmak üzere terörist suçluların tutulduğu hapishanelerinde olması gerektiğine" işaret edildi.

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