Pezeşkiyan, ABD ile "anlaşmaya istekli" olduklarını söyledi

Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'in sorularını cevapladı.

İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." diye ekledi.

Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.

İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.

Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.