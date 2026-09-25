New York’ta binlerce kişi soykırımcı Netayahu'yu protesto etti

Binlerce gösterici, Filistin bayrakları, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in işgal politikalarına karşı pankartlar, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak niteleyen dövizlerle New York Halk Kütüphanesi'nin önünde 42. Cadde'de toplandı. New York polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Netanyahu savaş suçlusu", "New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz", "İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor", "Biz bir soykırım görüyoruz", "Dünya devletleri İsrail'e yaptırım uygulayın" yazılı pankartlarla "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde cadde boyunca yürüdü.

Yürüyüş sırasında İsrail bayrağı taşıyan bazı gruplarla Filistin destekçisi göstericiler zaman zaman karşı karşıya geldi. New York polisi, tarafları ayırmak için araya girdi.

New York polisi, göstericilerin BM Genel Merkezi'ne ilerleyeceği noktada demir bariyerler kurdu ve geçişlerini engelledi. BM Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyen göstericiler, protestolarını burada sürdürdü.

İsrail'e ve Siyonizme karşı çıkan ultra Ortodoks Yahudi hareketi Neturei Karta üyesi Yitzchok Deutsch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Yahudiler adına konuşmasının "yanlış olduğunu" vurgulayarak, "Netanyahu tutuklanmalı. New York Belediye Başkanı (Zohran) Mamdani'ye bu savaş suçlusunu tutuklayabilmek için attığı her cesur adım için teşekkür ediyoruz. Bu savaş suçlusunun BM Genel Kurulu'na nasıl getirildiğini gördüm, bu savaş suçlusu hapishaneye götürülmeliydi." diye konuştu.

Akademisyen Denis Kalob da "Gazze'de soykırım ve işgal altındaki Batı Şeria'daki etnik temiziliğin insan hakları tarafından doğrulandığını" vurgulayarak ABD hükümetinin, başka ülkelerin İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olduğunu söyledi. ABD'nin İran'a saldırılarının tamamiyle "mantık dışı olduğunu" dile getiren Kalob, "insan hayatına kastetmesinin yanı sıra küresel ekonomiye verdiği hasarla bu savaşın dünya nüfüsuna kayıp yaşattığını" belirtti.