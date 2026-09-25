Kazakistan'da deniz tatbikatında 12 asker hayatını kaybetti

Kazakistan’da Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısı yükseldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 19 askerin denize sürüklendiği olayda can kaybının 12’ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 askerin kurtarıldığı ve 2 askerin kurtarılmasına yönelik çabaların ise sürdüğü bilgisi verildi.

"Ulusal yas günü" ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangistau eyaletinde askeri tatbikat sırasında meydana gelen olayda, hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül’ün "ulusal yas günü" ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Tokayev, olayda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi, hükümete de olayın tüm yönleriyle araştırılması ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması için gereken tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov’un talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kurulmuştu.

Başbakan Bektenov, Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev’e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatını vermişti.