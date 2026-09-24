Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA/İHA 24.09.2026 23:52

Türkiye'den Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatta yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'da deniz tatbikatında 12 asker hayatını kaybetti
Kazakistan'da deniz tatbikatında 12 asker hayatını kaybetti

12 asker yaşamını yitirdi

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtildi.

Olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp 7 askere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili birimlerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada can kaybının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Kazakistan
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Netanyahu'nun alçak sözleri onun katliamlarını görünmez hale getiremez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Ömer Çelik: Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları yalanlarla örtbas edemez
01:07
Bakan Fidan, 'Libya'da Barış, Birlik ve Refah İçin Uluslararası Destek' konulu toplantıya katıldı
00:59
Üsküdar'da kaza yapan otomobil kaldırımdaki öğrencilere çarptı
00:37
Perseverance keşif aracı Mars'ta eski sıcak su izleri buldu
00:33
TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
00:19
A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
Annesinin göz hastalığından etkilendi, doktor oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ