Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Altın madalya için çok çabaladım"

Turnuvaya çok iyi hazırlandığını söyleyen Havvanur Kethüda, "Takımla birlikte, hocalarımla birlikte çok çalıştık. Sene başından beri hep kamptaydık. Burası için çok mücadele verdik. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Altın madalya için çok çabaladım. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Altın madalyayla ülkeme döneceğim için çok mutluyum, çok gururluyum."dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için mutluluğunu dile getiren Havvanur, "Cumhurbaşkanım aradı, çok teşekkür ederim. İlk defa cumhurbaşkanımla konuştum. Onunla konuştuğum için çok gururluyum. Sağ olsun, var olsun." dedi.

Dört senedir boksla ilgilendiğini söyleyen milli sporcu, "Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Hedefimizden şaşmayacağız. Benim 6. ya da 7. altın madalyam. Allah daha çok altın madalya nasip eylesin bana ve bütün takım arkadaşlarıma. En iyisini yaptık. Takımla birlikte en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.