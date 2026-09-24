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Dünya
AA 24.09.2026 22:29

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yenbu'dak bazı noktaları hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "hassas bir hedef" ile Yenbu bölgesinde yer alan ulusal petrol şirketi Aramco'yu füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yenbu'dak bazı noktaları hedef aldık
[Arşiv]

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik ablukasının ve saldırılarının sürdüğünü aktaran Seri, Hamis Muşayt ile Taif üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon uçaklarıyla çatışmaların yoğunlaştığı dönemde 1018 hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, Necran ve Cazan'dan da füze atışları yapıldığını kaydetti.

"Aramco tesislerini hedef aldık"

Seri, bu saldırılara misilleme olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hassas noktaları ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu.

Sözcü Seri, Riyad ve Yenbu'daki saldırıların "başarıyla sonuçlandığını" savundu.

Suudi Arabistan tarafından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler, Suudi Arabistan'ın ​​​​​​​kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

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