ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı

CNN'in haberine göre, başkent Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump'ın yasak kararına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Yargıç Kelly, söz konusu basın kuruşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesine hükmetti.

Karara rağmen Politico muhabiri Beyaz Saray'a alınmadı

Öte yandan mahkeme kararınının ardından Politico cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Politico, yerel saatle sabah saatlerinde bir muhabirinin Beyaz Saray'a girmek istediğini ancak girişine izin verilmediğini yazdı.

Haberde, muhabirin Beyaz Saray'a "sürekli giriş" kartına da el konulduğu ifade edildi.

CNN ve MS NOW muhabirleri Beyaz Saray'a geri döndü

ABD'de federal yargıcın basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesine hükmetmesinin ardından CNN ve MS NOW muhabirlerinin görev yerlerine döndüğü bildirildi.

CNN ve MS NOW muhabirleri, mahkeme kararının ardından Beyaz Saray'daki görev yerlerine döndü.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi önde gelen televizyon haber kuruluşları, ortak havuz yayınlarını askıya almıştı.