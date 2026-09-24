'Sınır Ötesi Kapan' operasyonlarında 714 firari suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından "Sınır Ötesi Kapan" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi "Devletimiz unutmaz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttükleri “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları kapsamında 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini aktardı.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen firarilerden 332'sinin asayiş, 271'inin kaçakçılık ve organize suç, 99'unun narkotik, 12'sinin ise terör suçlarından arandığını belirten Çiftçi, bunların 170'inin organize suç elebaşı ve üyesi olduğunu kaydetti.

"Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, adaletin karşısına çıkaracağız"

Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Suç işleyip sıkışınca yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenler bilsin: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız."