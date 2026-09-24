Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.09.2026 19:20

'Sınır Ötesi Kapan' operasyonlarında 714 firari suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen "Sınır Ötesi Kapan" operasyonları kapsamında 170’i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı.

'Sınır Ötesi Kapan' operasyonlarında 714 firari suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal hesabından "Sınır Ötesi Kapan" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi "Devletimiz unutmaz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yılbaşından bu yana yürüttükleri “Sınır Ötesi Kapan” operasyonları kapsamında 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini aktardı.

Yakalanarak Türkiye'ye getirilen firarilerden 332'sinin asayiş, 271'inin kaçakçılık ve organize suç, 99'unun narkotik, 12'sinin ise terör suçlarından arandığını belirten Çiftçi, bunların 170'inin organize suç elebaşı ve üyesi olduğunu kaydetti.

"Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, adaletin karşısına çıkaracağız"

Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Suç işleyip sıkışınca yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenler bilsin: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız."

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi
Sıradaki Haber
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Antalya'da tur minibüsü ve 2 otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:34
Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti
20:15
ABD'de federal yargıçtan basın kuruluşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesi kararı
20:03
BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
18:49
Gana Cumhurbaşkanı Mahama: Afrika yardım istemiyor, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor
18:44
Rutte, NATO ülkelerini Rusya'nın artan askeri üretimi konusunda uyardı
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ