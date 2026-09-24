Duran: Türkiye, hakkın ve adaletin sesi olmayı sürdürecektir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik ettiklerini belirtti.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu’ndaki hitapları başta olmak üzere gerçekleştirdiği ikili görüşmeler, kabuller ve katıldığı programlarda Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelere ilişkin yaklaşımını, barış ve istikrarı önceleyen diplomasi anlayışını ve çözüm odaklı mesajlarını bir kez daha tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM sisteminin reform ihtiyacını bir kez daha uluslararası toplumun gündemine taşıdığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramından Rusya-Ukrayna Savaşı’na, bölgesel krizlerden uluslararası sistemin daha adil ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması ihtiyacına kadar birçok kritik başlıkta Türkiye’nin ilkeli ve kararlı duruşunu ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, “Dünya 5’ten büyüktür” çağrısıyla Birleşmiş Milletler sisteminde reform ihtiyacını bir kez daha uluslararası toplumun gündemine taşıdı.

Yoğun ve son derece verimli geçen temaslarda, Türkiye’nin barıştan, diyalogdan ve diplomasiden yana olan tutumu ve tezleri doğrudan muhataplarına aktarılırken; ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler de gerçekleştirildi. Bölgesel krizlerden küresel güvenlik ve istikrara, ekonomik ve ticari iş birliğinden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar pek çok başlık gündeme geldi. Gazze’de kalıcı barışın tesisi, iki devletli çözümün korunması ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda diplomatik çözüm arayışlarının sürdürülmesi Türkiye’nin diplomasi trafiğinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, muhataplarını Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet ederek iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini de vurguladı."

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin, hakkın ve adaletin sesi olmayı, barışın imkanlarını büyütmeyi, krizlerin çözümünde diplomasiyi öncelemeyi ve daha adil bir uluslararası düzen için güçlü bir irade ortaya koymayı sürdüreceğini vurguladı.