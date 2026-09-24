Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de

Anayasa Mahkemesi (AYM), 29 Eylül'deki Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

Belirtilen günde, AYM, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşecek.

AYM, konuyla ilgili esastan karar verebileceği gibi gerekli gördüğü halde parti temsilcilerinin savunmalarının alınması ve farklı sebeplerle de başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.