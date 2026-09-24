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TRT Haber 24.09.2026 16:16

Ömer Çelik: Soykırım şebekesinin açıklamaları hesap verme korkusundan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır" dedi.

Ömer Çelik: Soykırım şebekesinin açıklamaları hesap verme korkusundan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik İsrailli yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, 'soykırım şebekesi'nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar. Çünkü, Cumhurbaşkanımızın her konuşması 'insanlık ittifakı' adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor.

Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır."

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AK Parti Hukuk Ömer Çelik Soykırım
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