Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'na sesleniyor

Mahmud Abbas'ın konuşmasından satır başları şöyle:
-İkinci kez Filistin delegasyonunun vizesi verilmedi. Bu hukuksuz kararı reddediyoruz.
-Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler; yaşam için gerekli tüm temel tesisler hedef alındı.
-Yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu, devlet terörizmi ve etnik temizlik.
-Halkımız öldürülüyor, aç bırakılıyor ve yerinden ediliyor.
-Amaçları, Filistinlileri kendi memleketlerinde yaşatmamak.
-İsrail'in politikaları iki devletli çözümü yok ediyor.
-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı.
Ayrıntılar geliyor...