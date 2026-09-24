Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'na sesleniyor

Mahmud Abbas'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-İkinci kez Filistin delegasyonunun vizesi verilmedi. Bu hukuksuz kararı reddediyoruz.

-Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler; yaşam için gerekli tüm temel tesisler hedef alındı.

-Yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu, devlet terörizmi ve etnik temizlik.

-Halkımız öldürülüyor, aç bırakılıyor ve yerinden ediliyor.

-Amaçları, Filistinlileri kendi memleketlerinde yaşatmamak.

-İsrail'in politikaları iki devletli çözümü yok ediyor.

-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı.

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