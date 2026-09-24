Az Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 24.09.2026 17:16

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu'na sesleniyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap ediyor.

Mahmud Abbas'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-İkinci kez Filistin delegasyonunun vizesi verilmedi. Bu hukuksuz kararı reddediyoruz.

-Hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler; yaşam için gerekli tüm temel tesisler hedef alındı.

-Yerleşimci terörü işgalci güçlerin korumasında artıyor. Bu, devlet terörizmi ve etnik temizlik.

-Halkımız öldürülüyor, aç bırakılıyor ve yerinden ediliyor.

-Amaçları, Filistinlileri kendi memleketlerinde yaşatmamak.

-İsrail'in politikaları iki devletli çözümü yok ediyor.

-Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
New York borsası düşüşle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
AB, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euroluk yeni ödemeyi onayladı
17:29
İsviçre'de bu yıl sıcaklar nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetti
17:33
DMM: "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldi” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
17:24
Afrika Fillerinin“eczaneleri” doğada olabilir
17:09
New York borsası düşüşle açıldı
17:15
Netanyahu’nun Mamdani korkusu 106 kilometre sürdü
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Ramallah’ta Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzası dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ