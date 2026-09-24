ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı: Kim önde?

Yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak devasa bir bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bu alanda Amerika, dünya toplam yapay zeka bilgi işlem kapasitesinin yaklaşık yüzde yetmiş beşini elinde tutarak açık bir üstünlük kuruyor.

Çin ise yüzde ondört civarında bir paya sahip. Bu liderlik büyük ölçüde ülkenin en gelişmiş çiplerine erişiminden ve binlerce bilgisayara ev sahipliği yapan gelişmiş veri merkezlerinden kaynaklanıyor. Amerikan şirketleri çip tasarımı ve veri merkezi altyapısında küresel piyasayı domine ediyor.

Yapay zeka modelleri ve kullanım oranları

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinde Amerikan öncülüğü sürse de Çinli modeller hızla zemin kazanıyor. Kullanıcı oylamalarına dayanan liderlik tablosunda her iki ülkenin modelleri başa baş bir mücadele sergiliyor. Gerçek dünya kullanım verilerine bakıldığında ise Çinli modellerin işlem hacminde öne çıktığı görülüyor.

Bu durum, Çin modellerinin daha ekonomik olmasından ve açık ağırlıklı yapısıyla geliştiricilere esneklik sunmasından kaynaklanıyor. Yapılan son analizler, Çin yapay zeka modellerinin Amerikan muadillerinden yalnızca aylar geride olduğunu ve pek çok gerçek dünya görevinde rekabet edebildiğini ortaya koyuyor.

Yatırım ve harcama dinamikleri

Altyapı yatırımlarında Amerika Birleşik Devletleri rakibinin çok ilerisinde bulunuyor. Amerikan teknoloji devlerinin bu yıl yapay zeka altyapısına yüz milyarlarca dolar harcaması öngörülüyor. Çinli teknoloji devlerinin toplam harcaması bu rakamın oldukça altında kalıyor.

Ancak Çin tarafındaki harcama artış hızı dikkat çekiyor. Çinli şirketlerin sermaye harcamalarındaki yıllık artış oranının Amerika'daki devleri geride bırakması, aradaki farkın kapanabileceğine işaret ediyor. Bu finansal uçurum, Amerikan şirketlerinin çip, veri merkezi ve yetenek havuzuna daha fazla kaynak aktarabilmesini sağlıyor.

Araştırma, yayın ve yetenek havuzu

Akademik araştırmalar ve teknik yetenek yetiştirme konusunda Çin açık ara önde bulunuyor. Küresel yapay zeka yayınlarının kayda değer bir kısmını gerçekleştiren Çin, aynı zamanda en üst düzey araştırmacıların çoğunun lisans eğitimini aldığı ülke konumunda.

Buna karşın Amerika, dünya genelindeki en nitelikli yapay zeka araştırmacılarının kariyerlerini sürdürmek için tercih ettiği ana merkez olma özelliğini korumaya devam ediyor. Çin'de yetişen üst düzey yeteneklerin büyük bir kısmı çalışmalarını Amerika'da sürdürüyor.